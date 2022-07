Le fondateur de Wikipédia lève des fonds pour son réseau social sans pub

Jimmy Wales veut relancer la plateforme : ces derniers mois ont été dédiés à la mise en place d'un nouveau code et d'une nouvelle architecture pour le réseau. Il souhaite créer un algorithme qui valorise les publications de qualité, en soutenant les créateurs et en faisant circuler leurs créations. D'après lui, c'est une perspective complètement différente des autres réseaux sociaux qui valorisent uniquement du contenu viral… et creux.

WT.Social fonctionne sur la base de groupes de communautés thématiques appelées « subwikis ». Il est possible de suivre un thème, publier dans un groupe et commenter. Les utilisateurs postent des articles, des cartoons, des images ou encore du texte original. La plateforme compte presque 500 000 membres, dans une ambiance collective, solidaire et très politisée.