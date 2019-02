230 nouveaux emojis apparaissent en 2019 : loutre, handicap, ou encore Gilets... oranges

© Emojipedia

Emoji-let orange

Au total, la liste, dévoilée par le blog Emojipedia , comprend 230 nouveaux emojis, dont beaucoup sont des déclinaisons d'un même modèle.Car les nouvelles petites images affichent notamment des couples, tenant compte de la diversité des orientations sexuelles et des couleurs de peau... ainsi que de cheveux et de vêtements.De plus, le Consortium Unicode entend également inclure les personnes en situation de handicap dans ses représentations. Ainsi, parmi les nouveautés figurent des personnages en fauteuil roulant, munis d'une canne blanche ou de prothèses auditives, de bras ou de jambe.Enfin, comme chaque année, les nouveaux emojis comprennent un certain nombre de propositions absolument indispensables, comme la loutre, le paresseux, l'huître ou le yo-yo. Et pour coller à l'actu, vous pourrez utiliser celui représentant un gilet... orange. Ce n'est pas exactement la bonne couleur, mais on comprendra.