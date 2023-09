Elle prônait une éducation "stricte" dans ses vidéos YouTube, elle a été interpelée pour maltraitance aggravée

Vous ne la connaissez peut-être (sans doute) pas, mais Ruby Franke est une influenceuse américaine, spécialisée dans les conseils et autres méthodes éducatives à destination des familles nombreuses, et dont la chaîne YouTube comptait plus de 2 millions d'abonnés. « Comptait », puisque la chaîne en question a été bannie récemment, et que la mère de famille vient d'être arrêtée et placée en détention.

En effet, sur ses réseaux, Ruby Franke prônait une éducation « à la dure » très controversée, à base notamment de privations de nourriture et autres châtiments en tout genre. Ruby Franke était devenue populaire en 2015 avec sa chaîne 8 Passengers, qui partage des vidéos de sa vie quotidienne avec son mari et ses six enfants. C'est l'un des fils de l'influenceuse, âgé de 12 ans, qui est à l'origine de son arrestation.