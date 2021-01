Faute d'être président des Etats-Unis, Bernie Sanders devient un mème dans le monde entier

Ainsi emmitouflé et emmouflé, Bernie Sanders est devenu un meme. Le cliché en question montre le Sénateur américain assis, jambes et bras croisés, et a été détourné sur le Web avec des parodies accompagnées notamment du hashtag #BernieMeme. Voici une sélection des meilleurs détournements (avec un bonus à la fin) : les internautes s'en sont données à cœur joie.

On retrouvera Bernie Sanders, entre autres, à la Commune de Paris ; en compagnie de Keanu Reeves ; dans Friends ; avec Forrest Gump ; dans Kaamelott ; au musée de la Piscine ; ou dans le film The Big Lebowski.