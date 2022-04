Avis Sendinblue : que vaut le leader des services d'emailing ?

Sendinblue est une société française qui propose une suite logicielle Saas de marketing relationnel du même nom. Fondée par Armand Thiberge, l’application Mail devient Mail in Blue en 2012, principalement destinée à envoyer des newsletters publicitaires et à rendre les canaux marketing plus accessibles. L’entreprise Sendinblue naît en 2013, après une levée de fonds d’un million d’euros, suivie de 30 millions en 2017, puis 140 millions en 2020. Aujourd’hui, Sendinblue est l’une des plus importantes plateformes européennes et rassemble plus de 300 000 utilisateurs dans 160 pays.