© Zaha Hadid Architects

Un aéroport opérationnel avant la fin du mois de septembre

Ce projet n'est autre que la construction de l'de Beijing, dont le chantier s'est terminé ce dimanche. Il s'agit là de l'un des aéroports les plus importants au monde.L'dedevrait être lancé avant la fin du mois de septembre. Une construction faramineuse pour les 70 ans du régime chinois qui bénéficiera de nombreux essais - 787 en tout avec 500 vols et 52 000 trajets.C'est à 46 km du centre-ville de Beijing que se trouve cet aéroport qui ne cache pas ses ambitions :puis 100 millions pour 2040. L'Aéroport International Daxing de Beijing devrait dépasser l'affluence de celui d'Hartsfield-Jackson, à Atlanta aux USA. On imagine qu'un tel but aura pour conséquence ledans la guerre commerciale entre l'Empire du Milieu et les Etats-Unis.Autant dire que ce nouvel aéroport représentera un rayonnement important pour la Chine avec des voyages internationaux en provenance et à destination du pays.