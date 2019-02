De plus en plus de smartphones dans le monde, mais une répartition très inégale

La Corée du Sud, reine du smartphone

L'Inde, un futur marché plus que juteux

Le nombre de smartphones ne cesse d'augmenter dans le monde au fil des années. Et le rapport publié en 2018 par GSMA Intelligence ne dira pas le contraire : plus de 5 milliards de personnes possédaient un téléphone en 2017, dont 3,3 milliards un smartphone. Des chiffres qui devraient exploser d'ici l'année 2025, où 5,9 milliards d'individus en auront un, dont 5 milliards un smartphone.C'est dire les énormes enjeux financiers qui composent l'échiquier de la téléphone mobile. Si le nombre d'appareils mobiles connectés tend à croître, leur répartition dans les pays du monde reste aujourd'hui très inégale, comme nous le montrent les dernières recherches publiées pardans un article daté du 5 février 2019 Selon ses résultats, la moyenne des smartphones au sein des 18 économies les plus avancées correspond à 76 %, pour 17 % de simples téléphones portables. Avec, en tête de liste, la Corée du Sud, dont 95 % de la population seraient pourvus d'un smartphone. A titre de comparaison, dans les économies dites « émergentes », cette moyenne atteint les 45 %, pour 33 % d'appareils mobiles non connectés à internet.L'Afrique du Sud domine ce classement, avec 60 % de sa population munie d'un smartphone, et 33 % d'un téléphone portable. C'est, en somme, plus que la Russie, classée dans la catégorie des pays développés, dont les chiffres se situent en deçà de l'Afrique du Sud : 59 % de smartphones, 32 % de téléphones portables.Autres données frappantes, celles de l'Inde : le pays compte bien plus de téléphones portables (40 %) que de smartphones (24 %). Déjà, les grands fabricants internationaux tentent de se positionner sur ce marché d'avenir au potentiel immense. La France se place quant à elle dans la moyenne des économies développées, avec 75 % de smartphones et 19 % de téléphones portables.