Selon une étude, les open spaces seraient mauvais pour la productivité

Voilà maintenant plusieurs années que lesont le vent en poupe. Meilleure luminosité au sein de l'espace de travail, rapprochement des collaborateurs, simplification de la communication... Autant d'avantages que sont censés proposer ce type d'installations.Mais si l'idée semble bonne sur le papier, les conclusions d'une récente étudesemblent plutôt indiquer, qu'au contraire, les « bureaux ouverts » créeraient des barrières psychologiques entre les employés, qui communiqueraient alors beaucoup plus à l'aide de mails et d'autres outils de communication électronique.L'analyse prend notamment pour exemple des employés de deux grandes entreprises faisant partie du classement Fortune 500, qui, depuis la conversion de leurs bureaux en, ont vu leur utilisation des mails augmenter de 22 à 56 %, mais ont également enregistré une baisse notable de leur productivité.Les conclusions de l'étude indiquant qu'au sein des entreprises étudiées,Les chercheurs indiquant que les espaces ouverts feraient naître chez l'être humain uneDes conclusions finalement peu surprenantes, puisque plusieurs sondages réalisés par le passé avaient déjà démontré le désamour des employés pour les open spaces, ces derniers mettant en avant le fait de sentir surveillés en permanence, dérangés par le bruit ambiant et distraits par divers éléments auxquels ils doivent faire face au sein de ce nouveau type d'espace de travail.