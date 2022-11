Connaissez-vous les 6 règles "pour une productivité folle" qui ont conduit au succès d'Elon Musk (selon lui) ?

Ces règles sont appliquées chez Tesla, SpaceX, et désormais chez Twitter. La première d'entre elles est d'éviter les réunions en grand comité, car elles sont souvent synonymes de perte de temps et d'énergie. S'il y a trop de monde dans une conversation, le débat n'est pas encouragé, les participants restent sur leur garde et il n'y a pas suffisamment de temps pour que tout le monde puisse prendre la parole.

La seconde règle est de pas prendre part à une réunion si vous n'y participez pas activement. Elon Musk estime que votre présence n'est pas nécessaire si vous n'allez pas donner votre avis et que vous ne faites pas partie du processus de décision. « Ce n'est pas impoli de quitter une réunion, mais ça l'est de faire perdre du temps aux gens », ajoute l'homme d'affaires.