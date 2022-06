Comment la Grande-Bretagne compte devenir une super puissance de la tech

Sur le plan de la propriété intellectuelle plus précisément, le gouvernement britannique entend effectuer une large opération de recherche et développement. Celle-ci se concentrerait sur les domaines très porteurs de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et l'informatique quantique.

Qui dit plan de restructuration, dit évidemment vaste opération de recrutement fondée sur l'apprentissage, afin que le pays rattrape son retard sur le terrain des compétences. Ainsi, le gouvernement britannique a notamment financé 2 000 bourses d'étude. L'objectif est de disposer d'un large panel de personnes prêtes à faire de la Grande-Bretagne la superpuissance de la tech qu'elle souhaite être.