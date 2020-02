YouPorn lance SWYP, une app qui apprend vos goûts en matière de porno

© YouPorn

Avec SWYP, le porno tombe sous le doigt



Des recommandations personnalisées selon ses envies du moment



Source : Forbes

SWYP est pensé comme une nouvelle manière de consulter YouPorn pour un public plus jeune, pourvu qu'il ait plus de 18 ans.TikTok est un phénomène de société qui ne pouvait pas laisser indifférent l'industrie du porno en ligne. YouPorn a donc été voir de plus près ce qui faisait la spécificité du réseau social préféré des ados et présente aujourd'hui SWYP, une nouvelle manière de consulter sur mobile l'immense catalogue proposé par le site.Concrètement le site ne présente que des aperçus en plein écran, en mode portrait ou en paysage. Il suffit de défiler vers le bas les différents contenus et si l'un d'entre eux plait, un glisser vers la gauche lance la lecture de la vidéo intégrale.La liste est infinie pour trouver le contenu de son choix et l'interface, quoique brouillonne, fonctionne plutôt correctement (car oui, nous l'avons testée pour vous par pure conscience professionnelle).Les utilisateurs verront après plusieurs visites des vidéos plus adaptées à leur gouts. YouPorn a développé un algorithme de recommandations qui permet de mieux cibler les attentes de ses visiteurs après quelques jours passés sur SWYP.», explique fièrement Charlie Hughes, vice-président de YouPorn.Le problème est le même sur YouPorn que sur Netflix. Le service souhaite que ses joyeux utilisateurs passent plus de temps à consommer du contenu qu'à passer un temps infini à naviguer dans les différentes sections du site, et le fassent d'une manière plus intuitive qu'aujourd'hui.A voir si les utilisateurs, consommant de plus en plus de vidéos pour adultes sur leurs smartphones, seront convaincus par cette nouvelle interface ou préféreront garder leurs habitudes.