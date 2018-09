YouPorn calque Spotify en proposant des playlists générées par une IA

For You Weekly

Le monde du porno à la pointe de la technologie

Il y aurait donc trop de contenus sur, au point que les utilisateurs du site n'ont pas le temp -, ou la patience - de tout passer au crible pour trouver leur bonheur.C'est en tout cas ce que pensent les dirigeants de la plateforme qui a la mainmise sur le porno mondial. La solution à ce problème ? Rien de plus simple : proposer des contenus personnalisés hebdomadaires. Charlie Hughes, vice-président de YouPorn a d'ailleurs déclaré :, c'est le nom de cette nouvelle fonctionnalité, est en fait une intelligence artificielle. Pour le moment disponible uniquement pour les membres connectés, cette IA propose des playlists personnalisées avec du contenu différent chaque semaine. Les vidéos soumises aux membres le sont en fonction de leur activité sur le site, mais aussi de ce que l'IA pense que vous préférez ! D'ici quelque temps,devrait être accessible aux visiteurs non inscrits, qui pourront même partager leur playlist via un nouveau service nomméCe n'est pas la première fois qu'un site pornographique adopte l'IA. YouPorn avait d'ailleurs déjà tenté une immersion en laissant une IA choisir les pseudos des futures stars du X en s'inspirant des mots-clefs présents sur la plateforme.etsont aussi de la partie, ces deux sites utilisant lepour identifier les « actrices » dans les scènes et offriraux utilisateurs.