Google veut vraiment que vous évaluiez les App et va mettre en place un système in-app

Des évaluations difficiles à obtenir pour les éditeurs

Un nouveau mode de rédaction in-app pour simplifier l'expérience

Les notes etsont parmi les données les plus importantes pour les éditeurs. Unapprécié et recommandé par les utilisateursdes différentsouSeulement il est souvent difficile d'obtenir une évaluation, les gens n'ayant pas envie de quitter leur jeu ou logiciel préféré pour aller rédiger un commentaire. Google en a pleinement conscience et travaillerait actuellementet moins contraignante pour les utilisateurs Android.Selon, la dernière version du Google Play Store abriterait quelques lignes de code faisant allusion à ce type de fonctionnalité. Le site internet a pu également avoir accès à une, actuellement utilisée par les équipes de Google, et qui intègre ce nouveau mode de publication.Concrètement, un bouton d'évaluation pourra être placé dans l'application, et cliquer dessuset d'envoyer le tout sur le Google Play Store en quelques secondes. L'expérience a l'air fluide et plutôt bien intégrée même si quelques bugs persistent encore.Google a encore quelques semaines de travail pour finaliser son développement, qui n'a pas encore de date de sortie définitive.