La mauvaise idée du jour : Google Play Store va bientôt jouer les vidéos en autoplay

Démonétiser les vidéos de Google Play Store

Un changement irréversible ?

Si vous faites partie des (très) rares fans de l', vous pouvez vous réjouir ! La boutique d'applications de Google,, va pouvoircontenues dans les fiches, et ce «».La source de l'information est pour le moins officielle, puisqu'il s'agit de.... Sur son portail « Aide Console Play » , l'entreprise affiche en effet un message d'information à destination des développeurs. Ceux disposant d'une vidéo dans leur fiche Play Store sont ainsi invités à, pour qu'elle demeure active.De fait, Google prévoyant la mise en place de l'sur le Play Store, y laisser une vidéo YouTube monétisée pourrait entraînersur la boutique d'applications. On pourrait alors imaginer un utilisateur voir une publicité pour un jeu de course, alors qu'il regarde la fiche d'une application de bureautique... De même, les développeurs sont encouragéspar des droits d'auteur.Mais la véritable nouvelle réside bien dans l'apparition de l'. Pour quelle raison Google souhaiterait-il nous infliger un tel traitement ? Réponse : «». Peut-être aussi poursur les vidéos YouTube...Mais si cette fonctionnalité est souvent décriée, c'est qu'elle présente également des inconvénients. À commencer par l'en consultant simplement une page web. Heureusement, certains navigateurs prévoient nativement de bloquer ce désagrément En termes d'inconvénients, on peut aussi mentionner lapar l'autoplay. Et quand on ne possède pas de forfait mobile avec Internet illimité, cela peut vite devenir problématique...Alors la question que tout le monde se pose est sûrement celle-ci : pourra-t-on désactiver cette fonctionnalité sur le Play Store ? Nos confrères d'ont interrogé Google à ce sujet. En attendant la réponse, le suspense demeure...