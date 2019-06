Le nouveau Play Store et son Material Theme est en cours de déploiement

© Mobilesyrup

Une interface monochrome où seul le contenu est mis en valeur



Play Musique est reléguée au second plan



Source : 9to5Google

Leest la dernière application à adopter les nouvelles règles de design mises en place par le géant du Web à travers tous ses produits.La boutique de logiciels va se parer désormais d'unebien plus aérée. Le bandeau vert qui habillait l'application depuis des années laisse sa place au blanc, perdant ainsi son habillage distinctif pour mieux se fondre dans la liste des services Google.Les onglets sont placés au bas de l'interface et permettent de se balader dans les différentes rubriques du magasin (Jeux, Apps, Films et séries, Livres). Les couleurs distinctives de chaque section sontdans les titres des rubriques, pour se repérer immédiatement dans l'application.Google profite également de ce redesign pour intégrer sa nouvelle policeet différentes icônes de navigation déjà disponibles dans de nombreuses applications mises à jour par l'entreprise.La plateforme d'achat de musique est, elle, la grande perdante de cette nouvelle version. L'accès, mais seulement depuis le volet de gauche et l'option se trouve tout en bas de la liste.Google confirme à nouveau son intention de fermer à terme son service Play Musique pour, qui deviendrait le seul et unique service réservé au streaming audio.Cette nouvelle version du Google Play Store, numérotée 15.3.17, est actuellement en cours de déploiement, mais pour les plus impatients le fichier est déjà disponible au téléchargement