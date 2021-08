Google Play Store : les notes et commentaires des applications bientôt géolocalisés

Il arrive parfois qu’un souci touche une application uniquement dans une certaine région du globe. Ainsi de nombreux avis et commentaires, provenant tous du même endroit, entachent la réputation d’une application de manière globale faisant ainsi baisser sa note générale sur le Google Play Store. Pour pallier ce souci, les avis seront désormais géolocalisés. Ainsi, si une application ne fonctionne pas aux États-Unis mais ne rencontre aucun problème ailleurs, sa réputation ne sera pas mise à mal dans les autres pays du monde.

Selon cette même logique, un filtre sera bientôt disponible afin de compartimenter les avis selon l’appareil sur lequel elle est installée. Certains distributeurs de logiciels ne veulent en effet plus subir les conséquences d'un dysfonctionnement sur tablette qui nuirait à la réputation de leur produit sur smartphone par exemple.

Avec ces mises à jour, les évaluations se veulent ainsi plus justes pour les utilisateurs et surtout pour les distributeurs d’applications. Ces changements sont à prévoir pour novembre 2021 pour la géolocalisation, et début 2022 pour les filtres selon les appareils.