HP : le 10 nm d'Intel se fraye un chemin vers les Envy 17

Essentiellement pensé pour les professionnels, l'Envy 17 ne change pas la donne en conservant un design tout aussi discret qu'élégant. HP enrichit toutefois sa gamme de laptop 17 pouces avec la 10e génération de processeurs Intel , en proposant encore plus d'options de composants pour des configurations disponibles pratiquement à la carte.Dans cette optique, et en plus des modèles déjà équipés de Core i5-10210U ou i7-10510U (et de GPU GeForce MX250), HP propose désormais, au choix, deux nouveaux processeurs gravés en 10 nm : les Core i5-1035G1 et i7-1065G7 (pour le 17t-cg000 comme le 17M-cg0013dx), épaulés sur le plan GPU par des GeForce MX330 (2 ou 4 Go de GDDR5 en fonction des modèles).Côté RAM on retrouve 8, 12, 16 ou 32 Go de DDR4 pour le modèle 17t-cg000, mais « seulement » 12 Go de DDR4 pour le 17M-cg0013dx. Même exhaustivité pour le premier des deux modèles en termes de stockage, avec 1 To de HDD (+16 Go de mémoire Intel Optane), un combo 1 To de HDD + 128 à 256 Go de SSD M.2, ou un maximum de 1 To de SSD M.2 (mais cette fois sans HDD). Le modèle 17M-cg0013dx, se contente pour sa part d'un unique SSD M.2 de 512 Go et de 32 Go d'Optane.Il est en outre possible d'opter pour une puce Intel AC9560 Wi-Fi 5 ou AX201 Wi-Fi 6, tandis que l'ensemble est alimenté par une batterie de 55 Wh.Pour ce qui est de l'écran, enfin, HP mise sur une dalle WLED IPS Full HD de 17,3 pouces. Il sera possible de choisir une dalle 4K, en option, ou un écran 1080p tactile. Quel que soit l'écran privilégié, il faudra par contre se satisfaire de 300 nits de luminance, ce qui sera peut-être un peu juste en extérieur.Un mot sur le prix. Sans surprise, les tarifs varient énormément en fonction des modèles choisis et des options sélectionnées. Ces nouveaux Envy 17 sous puce Ice Lake-U débutent ainsi à partir de 950 dollars, mais pourront voir leurs prix s'étirer jusqu'à 2 070 dollars pour le modèle le plus haut de gamme. C'est donc quitte ou double, nous voilà prévenus.