Apple adapte sa façon de développer iOS 14 pour détecter bugs et erreurs plus vite

Source : GSM Arena

Que le lancement d'iOS 13 a été chaotique ! Disponible depuis la mi-septembre 2019, le système d'exploitation mobile a connu de très nombreuses mises à jour pour corriger les multiples bugs et crashs rencontrés par les utilisateurs au point qu' iOS 13.1 a été considérée par Apple comme la véritable sortie publique d'iOS 13.Apple a bien conscience que le développement du système a été laborieux et Craig Federighi, responsable du logiciel pour le constructeur, a annoncé à ses équipes des changements dans le processus de contrôle qualité.Les développeurs auront désormais accès à des « daily builds », des versions régulières du système en cours de développement, dont les nouvelles fonctionnalités seront par défaut désactivées. Ils pourront les activer individuellement afin de ne se concentrer que sur les bugs rencontrés.Auparavant, chaque équipe développait de nouvelles fonctionnalités à son propre rythme et les ajoutait dans les versions de test, rendant l'analyse du niveau de stabilité d'iOS presque impossible à réaliser.», explique à Bloomberg une source proche d'Apple.Ces nouvelles mesures sont d'ores et déjà appliquées au développement d'iOS 14, dont le nom de code en interne est « Azul », mais également aux prochaines versions majeures de macOS, tvOS et watchOS.Apple a également reporté des fonctionnalités majeures prévues pour iOS 14 à 2021, afin de se concentrer sur la stabilité et les performances du système.