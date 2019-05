iOS pourrait ne pas être compatible avec les iPhone 5S, 6 et SE

La fin des iPhone 4 pouces pour Apple

Source : 9to5Mac

sera dévoilé dans quelques semaines seulement, mais on apprend grâce au site iPhonesoft.com que cette prochaine version du système d'exploitation mobile d'Apple pourrait abandonner lesles plus anciens.L'iPhone 5S, 6 et 6 Plus ainsi que l'iPhone SE ne seraient plus supportés par iOS 13. Ces appareils affichent une longévité de 5 à 6 ans et leurs performances globales ne seraient plus adaptées aux fonctionnalités que souhaite proposer le constructeur dans la prochaine version de son système.Apple pourrait ainsi mettre fin au développement d'iOS pour les appareils de, et se concentrer sur les plus larges tailles d'écran, désormais prisées par les clients de la marque.