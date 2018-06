Les Français sont les numéro 2 des notifications Push en Europe

Les utilisateurs d'Android s'opposent deux fois moins souvent à la réception de notifications

Le meilleur moment de la journée pour envoyer une notification ? 23h !

Modifié le 28/06/2018 à 15h59

Il existe en revanche des différences prononcées chez les utilisateurs Android et iOS en termes de comportements vis-à-vis de ces notifications.Des notifications envoyées par les applications, certaines nous sont très utiles, d'autres en revanche nous ennuient et perturbent notre calme. Mais quelle que soit votre personnalité, vous avez plus de chances de les accepter ou de les refuser selon le système d'exploitation de votre smartphone. Selon les données collectées par la société Accengage, 43,9 % des utilisateurs iOS acceptent de les recevoir. Cela peut paraître beaucoup, mais le chiffre n'est finalement pas élevé quand on sait qu'il atteint 91,1% chez les utilisateurs d'Android. Et cela a une explication : sur iOS, les utilisateurs doivent consentir de façon active à recevoir les notifications, alors que sur Android, c'est la mécanique inverse : les notifications sont activées par défaut à l'installation de l'application et restent actives tant que l'utilisateur ne les désactive pas.S'agissant des secteurs, les applications financières ont le meilleur taux d'global (72,3 %), suivi du secteur des voyages (70,2 %) et du e-commerce (68 %). Globalement, les Français apparaissent comme étant très réceptifs aux notifications puisque notre pays a le deuxième meilleur taux d'(68,4 %), derrière l'Italie (68,7 %). A contrario, les pays où les gens sont les moins nombreux à donner leur accord pour recevoir les notifications sont la Suisse (63,7 %), les Pays-Bas (65,3 %) et la Belgique (65,5 %).L'étude d'Accengage nous apprend également que le taux de réaction moyen aux notifications Push est de 7,8 %, c'est-à-dire que 7,8 % des utilisateurs cliquent sur la notification quand elle apparaît. Ce taux se situe à 4,9 % sur iOS et à 10,7 % sur Android. Les taux de réaction iOS évoluent d'ailleurs à la hausse (+0,4 point par rapport à 2017) alors que la tendance est à la baisse sur Android (-1,5 point par rapport 2017). Selon les auteurs de l'étude, les taux de clic Android restent supérieurs à iOS notamment grâce au système d'icônes rémanentes dans la barre de statut (où est affichée l'heure) pour les applications ayant envoyé un Push non cliqué, ainsi qu'à la fusion du centre de contrôle et du centre de notifications.Le top 3 des secteurs avec les meilleurs taux de réaction sont le Voyage (11,3 %), la Finance (9,8 %) et le e-Commerce (7,9 %). La France est le deuxième pays européen avec le meilleur taux de clic (8,9 %), derrière l'Allemagne (9,2 %). Quant aux pires scores, ils sont constatés au Portugal (8 %), en Belgique (8,1 %) et en Suisse (8,4 %). Et la meilleure heure ? Sans surprise, ce sont les heures « off » de la journée : pendant le déjeuner, le taux de clic et d'environ 8 % par rapport à une moyenne de 6,5 % en matinée. «» indique Nicolas Vitre, Directeur Marketing d'Accengage.