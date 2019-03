Android Q : le réglage des alertes sur les notifications amélioré

Un contrôle plus poussé des notifications sous Android Q



Le filtrage des notifications lancé avec Android 9.0 Pie devient donc encore plus efficace sur Android Q, du moins d'après ce que laissent entrevoir les premières images officielles.S'il est bien pratique d'être alerté en cas d'évènement important sur le smartphone, un trop-plein de notifications peut vite nuire à l'expérience. Android 9.0 Pie permet depuis son lancement de choisir lesquelles éliminer.Le nouvelva cependant plus loin en apportant plus de réglages. Ces derniers sont accessibles avec un appui long sur n'importe quelle notification du panneau de contrôle. Il est toujours possible de bloquer la notif, mais. Bien entendu, il reste possible d'accéder aux paramètres du système en cas de besoin. On notera en passant l'apparition d'icônes rendant la compréhension plus facile que sous Android P.Ces nouveaux réglages rapides devraient ainsi apporter un confort non négligeable pour les personnes qui s'appuient régulièrement sur les notifications.