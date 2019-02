Bien que basé sur Android Oreo, MIUI 10 va recevoir un mode sombre total

Crédits : Xiaomi

Xiaomi prend de l'avance sur Android



Un aperçu du mode sombre natif de MIUI10. Crédits : XDA

, la surcouche logicielle appliquée à Android par Xiaomi sur ses smartphones, s'apprête à recevoir un thème sombre intégral et natif dans sa prochaine version.On ne présente plus les bienfaits pour les yeux (et la batterie !) des modes sombres. Aussi Xiaomi va prendre un peu d'avance sur le calendrier de sortie de l'OS de Google pour proposer unà ses utilisateurs dès la sortie de la prochaine version stable deD'après XDA qui relaie les découvertes de FoneArena, la chose devrait être incorporée dans MIUI 10 Global Beta version 9.2.14 dont la sortie approche à grands pas.Xiaomi a par ailleurs déjà entamé le gros du travail sur, que la firme promet comme «». La surcouche du constructeur étant parmi les plus agréables à prendre en mains, nous avons hâte de voir ce que Xiaomi nous réserve à l'avenir.