Google met à jour Gboard, et laisse l’IA vous recommander GIF et stickers

Le bon GIF, au bon moment

Testée tout au long de l'été, la fonctionnalité de recommandation visuelle via l'intelligence artificielle arrive sur l'application officielle. Une mise à jour qui permet également au clavier de Google de supporter, dont le Russe, l'Arabe ou encore certains dialectes amérindiens.Mais dans son post de blog, Google précise néanmoins que la recommandation via l'IA ne fonctionne pour l'instantSi Apple propose depuis quelque temps déjà une fonctionnalité permettant de recommander des emojis en fonction de ce que vous écrivez, Google va plus loin, et intègre à son clavier intelligent les GIF et stickers.Il vous suffit ainsi de taper (en anglais pour le moment, donc) "" ou encore "", puis de cliquer sur le bouton GIF qui s'illumine pour voir s'afficher les recommandations.