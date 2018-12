Android : Google Feed devient Discover et s'enrichit de nouvelles fonctionnalités

Des informations personnalisées tout au long de la journée

Disponible désormais depuis le navigateur internet de n'importe quel smartphone

Source : Google Blog.

Ne l'appelez plus Google Feed, mais. Le, via son blog, a présenté cette nouvelle version de son écran d'accueil, dotée d'un tout nouveau design et de nouvelles fonctionnalités.Google Feed avait été pourune manière de mieux proposer et présenter l'information à ses utilisateurs mobiles. Il affichait à la fois des suggestions d'informations obtenues depuis les différentes applications Google (itinéraire pour aller un rendez-vous, météo selon l'emplacement, séance de cinéma à proximité...) mais également des actualités affichées selon les centres d'intérêt déterminés par Google au fil des recherches sur ses différentes plateformes.Google Discover reprend ces principales fonctionnalités mais les organise désormais différemment. Le système de cartes, qui n'avait pas fait l'unanimité, est maintenu. Mais Google opte pour un design plus classique avec un menu en bas de l'application à 5 options. L'onglet Discover propose du contenu contextuel présenté sous formes de thématiques. Vous pouvez suivre ces dernières pour vous voir proposer plus d'actualités sur ce sujet au fil des jours. Un onglet « Rechercher » quant à lui vous permet de trouver la réponse à une question ou toute autre information directement depuis cet écran d'accueil.Discover mettra également plus avant les photographies et vidéos que par le passé, ainsi que d'anciens contenus Web susceptibles malgré tout de vous intéresser. Il utilise la même technologie d'agrégation queet le moteur de recherche explique qu'une grande variété d'informations sera proposée à chacun, de multiples sources et points de vue.Dernière nouveauté et pas des moindres pour les utilisateurs mobiles : Google Discover sera accessible directement via le navigateur de son smartphone. Les utilisateurs iOS comme Android pourront bénéficier de ce hub d'informations personnalisé directement depuis leur logiciel préféré.Google Discover sera déployé, a indiqué l'entreprise de Mountain View.