Android P : Google vient de déployer la version « presque finale »

Douze appareils compatibles avec la bêta 3

Essential Phone

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

Nokia 7 plus

OnePlus 6

Oppo R15 Pro

Sony Xperia X2Z

Vivo X21UD

Vivo X21

Xiaomi Mi Mix 2S

Modifié le 03/07/2018 à 16h00

Elle est presque prête.. C'est le vice-président de l'ingénierie de Google, Dave Burke, qui en a lui-même fait l'annonce ce lundi 2 juillet.Le géant vient de publier l'ultime bêta de son futur système d'exploitation,, qu'il est possible de tester sur l'un des quelques appareils compatibles.Cette troisième - et dernière - mise à jour d'Android P vient apporter quelques ajustements et corrections. Outre vos applications habituelles, elle propose de tester des fonctionnalités inédites, comme la gestion de deux caméras (ou plus), les notifications améliorées, la découpe d'écran ou encore les outils TextClassifier et ImageDecoder.Google a dans la foulée rappelé la compatibilité de douze appareils avec la bêta 3 :Dans sa version finale, Android P proposera une nouvelle interface utilisateur avec une horloge décalée, un bouton ajouté aux options d'alimentation pou les captures d'écran, des coins arrondis, un curseur de volume repensé, des modifications de sécurité sur l'écran de verrouillage, mais aussi de nouvelles transitions pour basculer d'une application à une autre. Cette liste des caractéristiques n'est évidemment pas exhaustive.Depuis Moutain View, siège de Google, Dave Burke a par ailleurs annoncé une séance de questions/réponses sur Reddit pour le 19 juillet prochain, où l'équipe d'ingénierie Android fera peut-être de nouvelles révélations sur son futur système d'exploitation, attendu dans les prochaines semaines.