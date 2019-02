Acer dévoile deux ordinateurs ChromeOS tout-en-un destinés aux entreprises et aux écoles

Les étudiants principalement visés

Un ordinateur taillé pour les visioconférences

Acer s'attaque à un nouveau créneau : la marque taïwanaise, solidement positionnée sur le marché des ordinateurs portables, veut désormais conquérir deux nouveaux secteurs que sont les entreprises et le milieu scolaire. Mais pas n'importe comment. Pour ce faire, la firme asiatique a fabriqué deux nouveaux ordinateurs de bureau tout-en-un, tournant exclusivement sous le système d'exploitation ChromeOS. En somme, des Chromebook de bureau.Le premier a pour objectif de s'inviter dans les salles de classe de l'enseignement supérieur, les laboratoires informatiques ou encore les bibliothèques scolaires. L'« Acer Chromebase 2412 » (photo d'illustration), de son doux nom, embarquera un processeur Intel Core de 8e génération, sans que l'on connaisse le modèle exact, apprend-on dans un communiqué de presse PRNewswire relayé par Android Police Sa configuration s'articulera autour de 8 Go de RAM DDR4 couplées à 128 Go de stockage interne. Son écran IPS de 24 pouces fournira quant à lui une définition de 1920 x 1080 pixels, sans oublier un revêtement antireflet. L'ensemble de l'appareil se veut également compatible avec la norme VESA (), et supporte le Google Play Store pour télécharger toute une série d'applications.Le second produit, intitulé « Acer Chromebase for Meetings 24V2 », cherchera à aider les entreprises à collaborer à distance avec des clients ou des collègues. Sa webcam grand angle de 5 mégapixels et son double microphone s'avèrent être des composants taillés pour les outils de visioconférence. Et c'est justement ce type d'usage que le Meetings 24V2 souhaite optimiser.Les utilisateurs pourront d'ailleurs organiser des conférences téléphoniques planifiées à l'aide de Gmail et Google Agenda. Pour le reste, l'« Acer Chromebase for Meetings 24V2 » propose un processeur Intel Core i7-8550, accompagné de 4 Go de RAM DDR4, 32 Go de stockage interne et d'un écran de 24 pouces en Full HD. Les deux ordinateurs susmentionnés se dotent d'une série de connectiques, que voici : USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI, ethernet RJ45 et un lecteur de carte SD.Ni la date, ni le prix n'ont été communiqués.