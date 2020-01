Apple : vers un « mode Pro » pour rendre ses MacBook plus rapides ?

Un nouveau mode référencé

Une fonctionnalité qui devrait arriver rapidement

Un ajout qui serait destiné aux ordinateurs portable, et ne marcherait qu'avec les machines utilisant le nouveau circuit de distribution thermique. Pour le moment, cela ne concerne donc que le MacBook Pro 16".Repérée par nos confrères de 9to5Mac , une ligne de code pourrait présenter la prochaine fonctionnalité qui incluse sur macOS. Le « Mode Pro » semble reprendre le principe déjà présent sur certains périphériques, à l'instar d'Intel et ses processeurs.L'activation de ce mode, qui favorise grandement les performances aux dépens de l'autonomie et du bruit des ventilateurs, pourrait ainsi s'accompagner d'un message de mise en garde : «».Ce mode, empruntant beaucoup à, semble donc destiné aux plus avides de performances, qui souhaitent profiter d'un gain de puissance momentané (pour des tâches de traitement de données par exemple).La fréquence du CPU se verra augmentée temporairement, et les ventilateurs, en réponse, dépasseront leur vitesse de rotation maximale. Le tout sans risque, puisque l'ensemble serait automatisé, l'utilisateur n'ayant vraisemblablement rien à paramétrer.La ligne de code nous apprend également que le mode se désactive automatiquement, au lendemain de sa mise en fonction. Une limitation qui permet de parer à un éventuel oubli de la part de l'utilisateur.Le « Pro Mode » devrait se déployer prochainement et on peut s'attendre à ce qu'Apple l'annonce en même temps que ses futurs ordinateurs portables.Rappelons que la marque californienne avait déposé, en juin dernier, sept nouveaux modèles de MacBook dans la base de données de la Commission Economique Eurasienne (CEE).