Apple : de nouveaux MacBook (Air, Pro...) d'ici la fin d'année

Une gamme complexe qui nécessite des ajustements

Nouveaux MacBook 2019 : à quoi faut-il s'attendre ?

Ces dépôts sont un indicateur assez fiable de l'arrivée de nouveaux produits. À quoi faut-il s'attendre pour cette fin d'année ?Après le (léger) rafraîchissement de la gamme desauxquels ont été ajoutés des processeurs Intel Core i9 à 8 cœurs et un clavier papillon encore mis à jour,avait dévoilé le nouveau Mac Pro , à l'occasion de sa WWDC.Des dépôts auprès de la CEE, comme ceux repérés récemment par, ont déjà annoncé par le passé, et à de nombreuses reprises, la sortie de nouveaux produits Apple, comme des modèles Mac, iPhone, iPad, iPad Pro, Apple Watch et AirPods. Les dépôts sont légalement requis pour tous les appareils chiffrés vendus en Russie et dans d'autres pays.Six modèles différents composent la gamme des portablesaujourd'hui : le MacBook, le MacBook Air classique, le MacBook Air 2018 avec écran Retina, le MacBook Pro 13,3" sans Touch Bar, le MacBook Pro 13,3" avec Touch Bar et le MacBook Pro 15,4" avec Touch Bar.L'entrée de gamme des portables d'est aujourd'hui relativement(surtout en entrée de gamme), mais les rafraîchissements différents de chaque modèle. La sortie dua particulièrement enfoncé le clou, avec un prix élevé, proche du MacBook Pro 13,3" sans Touch Bar et des performances plus proches du MacBook 12".Celles et ceux qui souhaiteraient avoir un peu plus de puissance (mais qui ne souhaitent pas de Touch Bar), s'orienteront logiquement vers le MacBook Pro 13,3 pouces sans Touch Bar. Sauf que ce dernier n'a pas été revu depuis 2017, contrairement à ce que l'on pourrait croire (ce n'est par exemple pas précisé sur le site officiel d'Apple, ni sur Amazon, etc.). En outre, ce MacBook embarque toujours un des premiers modèles du clavier papillon, un clavier dont les touches peuvent se bloquer aléatoirement et pour lequel Apple a d'ailleurs mis en place un programme de réparation à vie.Les différents problèmes rencontrés sur la cuvée 2016-2019 n'aident donc à renforcer l'image de marque de cette gamme. Il suffit de regarder la liste des modèles éligibles au programme de réparation, pour s'apercevoir que tous les modèles, de 2016 à 2019 - et donc, même les plus récents - sont concernés par ce problème de clavier.Les rumeurs font état de, maispar Apple reste intriguant. Les pucesne seront en effet pas commercialisées avant l'automne de cette année, comme beaucoup d'autres références de processeurs qui ne seront pas disponibles avant 2020. Mark Gurman parlerait même d'une... mais à compter de 2020 seulement.Cependant, ces signes (disons plutôt ces) indiquent qu'un nouveau modèle pourrait faire son apparition, plus fin que le MacBook 12" actuel grâce à une puce plus fine ( peut-être une Ice Lake 10nm ?), et qui viendrait signer le départ de ce dernier.Selon l'analyste Apple Ming-Chi Kuo , un éventuelà 16,5 pouces, doté d'un tout nouveau design, sortirait à l'automne au plus tôt. Les rumeurs font état d'un portable équipé de ports et d'une GPU dédiée plus correcte que celle de ses petits frères.À côté de ça, on peut s'attendre à un, comprenant entre autres le remplacement de son Core i5-8210Y qui traîne un peu la patte en termes de performances. On peut également penser à unqui, comme nous le disions précédemment, n'a pas été revu depuis 2017. Enfin, concernant la Touch Bar, impossible de dire si elle sera ajoutée aux MBP 13,3 pouces d'entrée de gamme, même s'il serait plus logique qu'Apple laisse le choix à ses utilisateurs d'en avoir une ou non.En définitive et vous l'aurez compris, l'avenir de la gamme portable d'Apple reste assez floue. Espérons cependant, et surtout, qu'ils corrigent une bonne fois pour toute ce problème de clavier, en implantant le modèle revisité sur l'ensemble de la gamme, pour ne pas faire de jaloux.