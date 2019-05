Apple : 9e génération de CPUs Intel et un clavier papillon "amélioré" pour les Macbook Pro

Un clavier papillon équipé de « nouveaux matériaux »

Jusqu'à 5 GHz et 8 Cores pour le MacBook Pro 15

Le MacBook Pro 13 reste sur des puces de huitième génération, mais (un peu) plus performantes

Véritable caillou dans la chaussure pour, comme pour les utilisateurs desvendus depuis 2015, le clavier papillon a déjà profité de trois améliorations visant à corriger ses problèmes de fiabilité et de conception.L'année dernière, les MacBook Pro 13 et 15 pouces cuvée 2018 profitaient ainsi d'un clavier papillon équipé d'une fine membrane en silicone intégrée sous chacune des touches. L'objectif de cette dernière était double : réduire le bruit généré par la frappe (tout du moins d'après Apple), mais surtout empêcher les poussières et autres petites crasses du quotidien de bloquer les mécanismes. Une solution d'une efficacité finalement toute relative.Sur les nouveaux modèles de MacBook Pro, annoncés hier, Apple explique, sans entrer dans les détails, avoir ajouté de «» pensés pour «» lors de la frappe, explique pour sa part The Verge . Apple n'a pas encore précisé si ce clavier papillon V.4, sera décliné sur les autres MacBook vendus à l'avenir.En 2018, Apple avait upgradé à deux reprises ses MacBook Pro. Une première fois l'été dernier, peu après la conférence WWDC 2018 ; une autre en novembre, pour ajouter aux MacBook Pro 15 des puces GPU AMD Vega en option. En ce mois de mai, les MacBook Pro 15 pouces passent aux, tandis que les MacBook Pro 13 restent sur des puces Intel de huitième génération, mais plus rapides. Les prix affichés pour ces nouveaux modèles n'évoluent toutefois pas face aux modèles 2018, explique AppleInsider Le MacBook Pro 15 vendu à 2 799 euros passe ainsi sur un, équipé de 6 cores/12 threads et de fréquences comprises entre 2,60 GHz de base et 4,50 GHz en boost (soit jusqu'à 400 MHz de plus que le Core i7 qu'il remplace dans le lineup d'Apple). Le MacBook Pro 15 proposé à 3 299 euros se pare de son côté d'unocto-core et cadencé à 4,80 GHz en boost. On apprend en outre qu'au travers d'une option, Apple propose cette même puce en version overclockée à 5 GHz. De très hautes fréquences pour une machine qui souffrait déjà de sévères problèmes de thermal throttling l'an passé.Intel assure toutefois avoirpour permettre d'intégrer ce type de processeurs dans des laptops pensées pour «», qualifiés au passage de « Musclebooks ». À noter que le reste des configurations et options ne change pas pour le MacBook Pro 15.Les nouveautés prodiguées aux MacBook Pro 13 pouces sont plus discrètes. On reste en effet sur des processeurs Intel Core de huitième génération. Le modèle vendu à 1 999 euros se dote à présent d'un Core i5 quad core, plus rapide de 300 MHz : le, capable de taper les 4,1 GHz en boost. L'option permettant d'ajouter un Core i7 au terminal est toujours proposée par Apple. On passe cette fois sur un, lui aussi plus rapide de 300 MHz que le processeur auquel il se substitue dans le catalogue d'Apple.Comme pour le MacBook Pro 15, les options et configurations n'évoluent pas pour le MacBook Pro 13. Ces nouveaux modèles sont disponibles dès à présent sur le Store d'Apple.