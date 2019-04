Apple : les claviers de MacBook désormais réparés en une journée ouvrée ?

De nouvelles instructions données au personnel des Apple Store

Les Apple Store chargés de traiter en priorité les réparations de clavier papillon

sur le sentier de la rédemption ? Le mois dernier, la marque à la pomme admettait des problèmes de fiabilité sur la troisième génération de sespapillon. Cette nouvelle génération de claviers ultra-plats avait pourtant bénéficié d'un soin particulier de la part d'Apple, après deux générations précédentes excessivement fragiles. Le géant californien avait notamment ajouté des membranes de silicone sous leurs touches pour - officieusement - améliorer leur résistance à la poussière et aux petites crasses du quotidien. En cette fin avril, Apple passe à la vitesse supérieure.La semaine dernière, la firme adressait en effet un mémo aux employés des Apple Store. Intitulée « Comment assister les clients Mac avec des réparations de clavier en boutique, » cette note détaille uneprévue par Apple. En clair, plutôt que d'envoyer les MacBook défectueux dans des centres de réparation, le personnel des Genius Bar seront en mesure de les remettre en état de marche sur place. L'objectif ? Rendre au client son MacBook pleinement fonctionnel en une journée ouvrée.Dans ce document, consulté par le site MacRumors , Apple explique en outre avoir d'ores et déjà expédié en boutique «» permettantdu volume d'ordinateurs à réparer.Apple demande par ailleurs à ses employés de, ce qui sonne comme une excellente nouvelle pour les utilisateurs concernés. Et pour cause, jusqu'à présent, le dépannage de claviers papillon prenait entre trois et cinq jours en moyenne, rappelle 9to5Mac . En proposant une réparation du jour pour le lendemain, Apple ouvre ce programme à des utilisateurs qui auraient peut-être du mal à se séparer de leur Mac plus longtemps.Cette nouvelle mesure intervient par ailleurs alors qu'Apple prenait, l'été dernier, la décision de réparer gratuitement les claviers papillon défectueux, et de rembourser le dépannage aux clients ayant préalablement payé pour cette prise en charge.