Flexgate : le nouveau MacBook Pro d'Apple déjà sous le feu des critiques

Les écrans des MacBook Pro ont un sérieux problème de rétro-éclairage

Apple pourrait garantir le remplacement de l'écran à ses clients

Source : TheVerge

Un nouveau « gate » en prévision pour Apple. Le constructeur, qui doit affronter la grogne des acheteurs d' iPad Pro arrivés pliés dans leurs boites, est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs pour un problème de fabrication.Il touche cette fois lessortis depuis 2016 et a été repéré par les équipes d'iFixit, dont l'activité est de démonter les appareils électroniques pour en connaitre tous les secrets de réparation. En cause, lede l'ordinateur portable, qui sur les derniers modèles peut être taché et inégal en bas de l'écran.La cause serait le câble utilisé pour connecter l'écran du MacBook à la carte de contrôle située à la base de l'ordinateur. Depuis 2016, Apple utilise une paire desouples qui sont tirés à chaque que l'écran est ouvert. Ce composant peut se détériorer avec le temps et provoque un problème d'affichage qui s'aggrave au fil des semaines jusqu'à ne plus pouvoir utiliser l'écran.Lecomme l'appelle iFixit est un problème plus gênant que ceux ayant touché les claviers des MacBook Pro. Ce défaut matériel s'il survient oblige les clients à remplacer lade l'ordinateur et après les deux années de garantie, le cout de la réparation peut être très élevé, que ce soit en Apple Store ou chez un réparateur agréé.Contacté, Apple n'a pour le moment pas reconnu le défaut. On peut espérer pour les clients touchés que le constructeur prépare un programme de rappel de ces appareils ou un remplacement de la dalle pris en charge intégralement. Apple a il y a quelques mois proposé une garantie étendue concernant les problèmes de clavier et pourrait l'appliquer de la même manière aux écrans défectueux.