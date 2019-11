Selon Bloomberg, un MacBook 16" arriverait aujourd'hui

© Apple

Un placement tarifaire semblable à celui du MacBook Pro 15

Vers un Mac Pro lui aussi lancé avant la fin d'année ?

Sources : Bloomberg /GSMArena

Attendu dans les prochaines heures, ce nouveau MacBook marquerait une première véritable évolution du design utilisé par Apple depuis trois ans pour ses MacBook Pro. Outre un écran aux dimensions plus généreuses dans un châssis à peine plus large et la présence de bordures nettement rabotées autour de la dalle, ce modèle 16 pouces profiterait d'un clavier remanié, destiné à mettre fin pour de bon aux errances répétées de l'actuel clavier papillon . Ce MacBook Pro 16 aurait par ailleurs pour vocation de remplacer le MacBook Pro 15 pouces dans les gammes d'Apple, tandis que le modèle 13 pouces resterait pour l'heure inchangé, croit savoir Bloomberg.D'un point de vue technique, et si l'on tâtonne encore quant aux spécifications précises de ce nouveau laptop, le MacBook Pro 16 disposerait d'une définition de 3072 par 1920 pixels et serait propulsé par des puces Intel Core de 9e génération (Coffee Lake). Comme avec le MacBook Pro 15, Apple tablerait sur un Core i9 à huit cœurs pour la mouture la plus haut de gamme de son produit, destiné en premier lieu aux professionnels et aux créatifs. GSMArena évoque par ailleurs la potentialité d'un système de dissipation redimensionné, notamment pour limiter leobservé avec l'imposant CPU d'Intel sur les MacBook Pro 15 actuels.Côté prix, Apple resterait «» en plaçant ce nouveau modèle sur un même seuil tarifaire que le MacBook Pro 15, disponible à partir de 2 699 euros en France. Sa disponibilité globale serait par ailleurs attendue en courant de semaine.Au-delà de ce MacBook Pro 16 pouces, dont le lancement semble enfin se concrétiser, Apple prévoirait de lancer en décembre prochain son nouveau Mac Pro, présenté en détail durant la dernière conférence WWDC de la marque, en juin.Les deux appareils accompagneraient la flopée de nouveaux produits lancés cette année par Apple (nouveaux iPad Apple Watch 5 , notamment), tout en permettant à l'offre Mac de rester achalandée. Comme le rappelle Bloomberg, les ventes de Mac représentent toujours une rentrée d'argent stable pour Apple, avec un revenu annuel estimé à 25 milliards de dollars pour cette branche.