Il faudra attendre l’été prochain pour découvrir les nouveaux MacBook (et leur nouveau clavier)

© MacRumors

Les nouveaux MacBook Pro présentés en juin prochain ?

Via : MacRumors

Celles et ceux songeant à changer de MacBook dans les prochains mois seraient bien inspirés d'attendre. À moins bien sûr qu'Apple réussisse l'exploit de concevoir des claviers encore plus dysfonctionnels que ne le sont les actuels « papillons ».Kuo affirme dans une note de recherche que tous les nouveauxsignés Apple en 2020 seront équipés de claviers dits « ciseaux ». Autrement dit : des claviers comme au bon vieux temps (avant 2015, donc). Un rétropédalage en règle, après de multiples tentatives de réparer les claviers papillon qui équipent tous les MacBook depuis maintenant quatre ans.Plus précisément, Kuo maintient qu'un certain MacBook Pro 16 pouces sortira d'ici la fin d'année, et qu'il pavera le chemin aux autres modèles d'ordinateur en matière de clavier pour l'année prochaine.Il faudrait néanmoins attendre le WWDC 2020 pour cela, ou encore une simple sortie en catimini (à l'instar des AirPods Pro ) quelque part en juillet 2020.