Apple étend son programme de réparation gratuite des claviers aux MacBook lancés en 2018

Les MacBook et MacBook Pro 2018 désormais couverts

En réponse aux nombreuses pannes observées sur lesdes MacBook et MacBook Pro lancés entre 2015 et 2017, Apple instaurait en 2018 undédié. Ce mardi, parallèlement à l'annonce de nouveaux modèles de(équipés d'une quatrième et nouvelle version de claviers Papillon), la firme a indiqué qu'elle étendait son programme aux appareils lancés en cours d'année 2018.Les propriétaires de MacBook et MacBook Pro 2018 victimes deprofitent donc, depuis quelques heures, du même service que celui proposé pour les autres modèles, couverts par ce programme de réparations gratuites. Attention toutefois, ce dernier n'est pas proactif. Il est réservé uniquement aux laptops rencontrant déjà des problèmes avérés de claviers.Dans un échange avec la presse,a par ailleurs fait savoir que les MacBook et MacBook Pro 2018 pourraient dans certains cas profiter d'un remplacement complet du. Ce dernier serait alors échangé contre le, intégré aux très récentsCette annonce sonne comme unpour Apple, qui comptait sur les membranes en silicones ajoutées aux claviers de troisième génération pour solutionner les pannes. Dans les faits, et comme le pointent les informations d' AppleInsider , ces derniers revenaient à peu près autant en SAV que ceux des modèles 2017.En somme, un joli coup d'épée dans l'eau...