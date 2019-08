Des MacBook Pro interdits de vol à cause de problèmes de batterie

© Marcin Nowak // Unsplash

Les MacBook Pro 15 vendus entre 2015 et 2017 sont concernés

Plusieurs centaines de milliers d'appareils rappelés par Apple

Comme le note Bloomberg, cette annonce fait suite aux récentes déclarations d', qui indiquait que certains modèles decomportent des batteries à risque. Dans un communiqué, la FAA recommande aux compagnies aériennes de suivre les consignes de sécurité appliquées depuis 2016. Ces consignes empêchent notamment les MacBook Pro concernés d'être embarqués sur des vols avec passagers ou des appareils dédié au transport de marchandises.Il y a quelques semaines, l'Agence européenne de sécurité aérienne, pendant européen de la FAA, s'était également livrée à l'exercice des recommandations. Les régulateurs européens, plus souples, conseillaient notamment de suivre les instructions de 2017 relatives aux batteries lithium-ion . Elles préconisent simplementet d'interdire leur utilisation à bord.Ces restrictions ou interdictions s'appliquent dans les faits à certains MacBook Pro 15 pouces. Apple a pour sa part rappelé ces appareils dès juin , expliquant avoir déterminé qu'un «».», assure par ailleurs le groupe, qui s'est engagé àdes appareils pointés du doigt. Une fois la batterie changée par Apple, les détenteurs de MacBook Pro concernés sont libres de reprendre l'avion avec, est-il précisé.Aux États-Unis, quelque 432 000 MacBook Pro 15 ont été rappelés par la firme de Cupertino pour un changement de batterie. Ce chiffre passe à près de 26 000 unités aux Canada, tandis qu'aucune donnée précise n'a été communiquée pour le Vieux Continent.Le MacBook Pro 15 d'Apple est loin d'être le premier appareil à être interdit de vol pour cause de batteries à risque. À plus grande échelle encore, Samsung avait été confronté à ce même problème en 2016 avec son. Bloomberg pointe en outre que certains ordinateurs portables commercialisés par l'Américain HP pourraient eux aussi tomber sous le coup de ces mêmes restrictions.