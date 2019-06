Batterie : Apple rappelle des MacBook Pro vendus entre 2015 et 2017 pour risque de surchauffe

quangmooo / Shutterstock.com

Une procédure simple d'identification, grâce au numéro de série

Deux à trois semaines de délai pour avoir un premier retour d'Apple

Autant rentrer dans le dur tout de suite... Si vous êtes équipé(e) d'unet que vous l'avez, il se pourrait que ce dernier soit doté d'une. Apple a en effet identifié tout un lot soumis àpouvant causer, comme vous l'imaginez, d'importants problèmes de sécurité.Tout en insistant sur le fait que l'ensemble des autres modèles de MacBook Pro 15 pouces et des Mac portables en général ne présentent pas de risque de surchauffe, Apple invite les clients concernés à se munir de leurafin de vérifier, sur ce site , si leur ordinateur portable peut bien bénéficier du programme mis en place.Pour rappel, le numéro de série se trouve sous la machine, non loin des marquages réglementaires, mais également sur l'emballage d'origine, avec le code-barres. Il est aussi possible de le retrouver via la rubrique "À propos de ce Mac" de l'ordinateur.Dans le cas où votre MacBook Pro est éligible, la firme de Cupertino vous demande sans surprise de cesser dès maintenant de l'utiliser. Apple se propose deDeux options s'offrent à vous si Apple identifie votre machine comme étant à risque. Vous pouvez ainsile plus proche ou bien. En cas de doute, contacter l'assistance Apple pour discuter des modalités n'est pas à écarter. Il vous faudra dans un premier temps prendre votre mal en patience et attendre deux à trois semaines afin que l'entreprise confirme que la batterie de votre appareil est bien défectueuse. Si tel est le cas, elle sera bien remplacée, sans aucun frais.