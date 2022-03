OneMile B12, la trottinette électrique qui mise sur l'endurance

Le constructeur revendique la qualité de la structure tubulaire en « acier chrome molybdène 4130, matériau réputé dans l'univers du vélo », peut-on lire sur le site Internet. Nous vérifierons par nous-mêmes le soin apporté à la qualité de la conception à l'occasion du test !

Ces premières images laissent présager de bonnes choses, avec câbles gainés et cerclés, assez peu de soudures au profit de tubes cintrés, des garde-boue imitant le carbone et, petit truc en plus, une fourche façon « monobras » pour la roue avant qui à la fois très esthétique et originale. A voir si cela impacte le confort et la sécurité au guidon.