Le dernier scooter électrique signé NIU arrive en Europe

La marque chinoise NIU apporte sa nouvelle série de scooters électriques sur le continent européen : les MQi GT EVO, versions améliorées des MQi GT, sont annoncés comme plus rapides, plus puissants et plus confortables. Ces nouveaux scooters électriques promettent des qualités idéales pour la mobilité urbaine électrique, pour un prix qui l'est un peu moins.