Le moteur Brave Search sort de bêta et vous laisse personnaliser les résultats

La fonction Goggles de Brave Search est enfin en phase stable. Disponible via un simple onglet dédié, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser les résultats en appliquant par exemple des filtres et des règles pour modifier l’ordre des résultats de la page de recherche. Il est ainsi possible de faire ressortir en priorité des articles issus de publications plus petites comme des blogs plutôt que celles des médias principaux. Un système qui devrait donc limiter les biais potentiels de l’algorithme tout en permettant aux internautes d’obtenir des résultats qui leur correspondent plus, en excluant certaines sources ou en privilégiant d’autres.