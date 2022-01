Le navigateur Brave passe la barre des 50 millions d’utilisateurs actifs

Conçu sur Chromium, Brave intègre un bloqueur de publicités ainsi que diverses technologies permettant de réduire drastiquement la quantité de données laissées derrière soi lorsque l'on visite un site Web. Plus original : Brave propose aussi à ses utilisateurs et utilisatrices de visionner de la publicité non ciblée afin d'amasser une crypto-monnaie (la BAT) pouvant servir à rémunérer des créateurs et créatrices sur le Web. D'après le bilan de l'entreprise, 8 millions d'internautes ont fait ce choix, et 1,3 million de créateurs et créatrices ont rejoint le programme leur permettant d'être payés en BAT.