Brave annonce de nouvelles fonctionnalités pour accélérer l’adoption des crypto-monnaies

Brave espère également étendre les fonctionnalités du token BAT à l’ensemble du Web décentralisé, notamment en renforçant son usage pour le e-commerce, le stockage de fichiers ou le paiement d'un VPN.

Le token BAT est déjà utilisé par 3,8 millions d’utilisateurs chaque

mois, tandis que plus de 13 millions de portefeuilles Brave ont été créés. Le navigateur revendique que le BAT est parmi « les tokens les plus utilisés au monde ».

Depuis son lancement en octobre 2017, Brave a attiré plus de 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 25 millions d’utilisateurs mensuels, sa base d’utilisateurs ayant doublé en 2020. D’ici la fin 2021, le navigateur espère compter 50 millions d’utilisateurs mensuels et 17 millions d’utilisateurs quotidiens.