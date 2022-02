DuckDuckGo, le nouveau bastion des conspirationnistes ?

Intrigué, le New York Times a comparé les 20 premiers résultats sortis par Google et DuckDuckGo pour plus de 30 requêtes liées aux théories du complot et à des sujets appréciés par la droite américaine pour déterminer s'il existe bien une différence entre les deux moteurs de recherche.

Et d'après les tests, DuckDuckGo a une vraie tendance à afficher des liens renvoyant vers des sources qui sont moins dignes de confiance que celles mises en avant par Google. Ce dernier peut aussi afficher des pages dont on peut douter de la fiabilité des informations procurées, mais dans un volume moindre et apparaissant généralement plus bas dans les résultats.

Pour juger du niveau de pertinence des sites web, le New York Times s'est appuyé sur des ressources comme le Global Disinformation Index, NewsGuard ou encore une étude publiée dans la revue Science.

Deux récentes études avaient déjà déterminé que Bing mettait plus en avant les contenus supportant les théories du complot que Google. Pour rappel, DuckDuckGo reprend en grande partie l'algorithme de Bing pour ses résultats.