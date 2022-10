Age of Empires fera très bientôt ses débuts sur les consoles Xbox

Parmi les épisodes concernés, on retrouve Age of Empires II: Definitive Edition qui arrivera sur les machines de Microsoft le 31 janvier 2023. Quant à la version console d'Age of Empires IV, elle sortira plus tard au cours de cette même année. Toutes les mises à jour seront de la partie en compagnie de la compatibilité clavier/souris et du cross-play pour pouvoir jouer avec les joueurs PC. Ces opus seront également inclus dans le Xbox Game Pass console, PC et cloud.