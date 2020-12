Age of Empires II: Definitive Edition, l'extension Lords Of The West annoncée

Si, lors de son lancement en novembre 2019, Age of Empires II : Definitive Edition a profité de contenu inédit gratuit, c'est la première fois que Microsoft et le développeur Forgotten Empires vont cette fois proposer du contenu supplémentaire payant pour le vénérable RTS, remis au goût du jour. En effet, dans quelques semaines, et plus précisément le 26 janvier, va débarquer l'extension Lords of the West.

Pour 9,99 euros, celle-ci va ajouter 2 civilisations (les Bourguignons et les Siciliens) et 3 nouvelles campagnes solo doublées qui se déroulent en Europe de l'Ouest et sur les côtes méditerranéennes (Edward Longshanks, Les grands ducs de l'Ouest et Les Hauteville). Tout cela viendra bien entendu accompagné de nouveaux succès à débloquer.

Pour des informations supplémentaires, notamment sur les spécificités des factions, direction l'annonce officielle.