Jouable, Age of Empires IV est en phase d'équilibrage / polissage

Alors, forcément, quand Shannon Loftis du studio World's Edge prend aujourd'hui la parole pour évoquer la franchise Age of Empires en général, mais aussi Age of Empires IV en particulier, c'est un petit événement… d'autant qu'elle semble avoir de très bonnes nouvelles.

Au travers d'un long message sur le site officiel de la franchise, elle fait d'abord le point sur Age of Empires III Definitive Edition sorti le 15 octobre dernier avant d'embrayer sur Age of Empires II Definitive Edition qui a connu de multiples mises à jour tout au long de l'année 2020. Un opus qui devrait donc bien recevoir le renfort d'une extension, Lords of the West, dès l'année prochaine.

Enfin, Shannon Loftis est revenue sur le cas Age of Empires IV pour d'abord faire rager tous les fans en expliquant qu'à Relic et World's Edge « on y joue littéralement tous les jours ». Sans en dire finalement beaucoup, elle se permet un petit commentaire sur le développement.

« Développer un STR est amusant : il faut du temps pour bâtir les différents systèmes de jeu (IA, économie, simulation, rendu, etc.), et il faut encore du temps pour qu'ils fonctionnent correctement, ensemble. Quand cela arrive, soudainement, vous avez un jeu. Un jeu qui a besoin d'être débogué, équilibré et peaufiné, mais dont le cœur - que vous savez que vous allez expédier - est bien là ».

Shannon Loftis indique que malgré les contraintes sanitaires, « le jeu a été maintenu sur la bonne voie » et si elle ne prend pas rendez-vous avec les joueurs, on peut raisonnablement penser que 2021 sera intéressante pour quiconque attend Age of Empires IV.