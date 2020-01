Trottinettes électriques : Lime, premier opérateur à proposer un abonnement en France

Une trottinette Lime, sur les Champs-Élysées, à Paris (© Alexandre Boero pour Clubic)

L'abonnement permet de faire l'économie du coût de déblocage de la trottinette

Un gain mathématique pour l'utilisateur mais...

Source : Lyon Capitale

Après avoir été écarté de l'appel d'offres de Marseille , Lime est toujours en course à Paris, avec l'ambition de faire partie des gagnants de la passation de marché qui court jusqu'au 11 mars. À Lyon, l'opérateur sera aussi dans le coup, alors que la ville lumière ne conservera que deux exploitants, contre trois pour les premières villes citées. Alors forcément, tous les moyens sont bons pour convaincre à la fois les utilisateurs et la municipalité. D'où le lancement cette semaine d'un abonnement chez Lime. Une première en France (chez les exploitants les plus connus du moins).Après les États-Unis et l'Australie, la France accueille désormais l'abonnement LimePass. Qui dit abonnement dit avantages, en toute logique. Le premier concerne le prix. Lime annonce un abonnement de 5,99 euros par semaine. Le second consiste en la suppression des frais de déblocage, soit un euro par trajet économisé. Pour cinq trajets par semaine, vous économiserez 5 euros. Pour 10 trajets, 10 euros, et ainsi de suite. Les habitués du service de trottinettes électriques en libre-service apprécieront.Le LimePass fonctionne durant sept jours consécutifs dans la ville où ce dernier a été activé, et n'est pas reconduit automatiquement. La démarche devant donc se faire manuellement, ce qui constitue l'équivalent d'un abonnement sans engagement, bienvenu donc.À ceux qui l'espéraient, l'abonnement ne supprime pas les frais de location de la trottinette. Autrement dit : cet abonnement ne signifie pas une utilisation illimitée des machines Lime pour 5,99 euros. Ce serait évidemment trop beau.Le prix à la minute est facturé 0,22 euro. Dix minutes d'utilisation vous coûteront donc, avec l'abonnement, 2,20 euros. Hors abonnement, il faudra ajouter le coût du déblocage à la somme, ce qui fait un total de 3,20 euros.Alors, le LimePass est-il finalement intéressant ? D'un point de vue mathématique, oui, c'est indéniable. Seulement, derrière, il y a une logique commerciale destinée à pousser l'utilisateur à solliciter toujours plus la trottinette électrique, pour lui donner le sentiment qu'il rentabilise très rapidement son abonnement. Au bout du compte et dans le temps, utiliser fréquemment une trottinette en free floating peut se révéler bien coûteux, comparé au prix fixe d'un engin acheté dans le commerce.