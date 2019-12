USA : Lime lance un forfait hebdomadaire pour ses trottinettes électriques en libre-service

Illimité, pendant sept jours

Un déploiement global

Pour sûr, Lime traverse une fin d'année riche en actualités et en événements. Pour le meilleur comme pour le pire. Le groupe américain a par exemple fermé son programme LimePod , service de voitures en auto-partage, en septembre. Un mois plus tard, la firme d'outre-Atlantique a été contrainte de quitter Marseille et de retirer l'intégralité de sa flotte de trottinettes électriques, suite à l'organisation d'un appel d'offres non concluant L'opérateur n'en reste pas moins motivé à améliorer encore et toujours l'expérience utilisateur de ses deux-roues : en témoigne l'implémentation de « Group Ride », une fonctionnalité permettant d'utiliser plusieurs trottinettes électriques simultanément avec un seul et même compte utilisateur. A cette récente option s'ajoute un nouveau type d'abonnement qui devrait ravir les usagers les plus réguliers.Comme le rapporte Electrek , Lime déploie actuellement aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie un forfait inédit jusque-là jamais vu : LimePass, de son nom, correspond à un abonnement hebdomadaire de sept jours, lequel donne accès aux engins de l'entreprise de manière illimitée. Le tout pour un prix moyen de 4,99 dollars, bien que le forfait différencie d'une ville américaine à une autre.Dans l'idée, ce type d'offre se veut très avantageux pour les utilisateurs les plus fidèles. Aujourd'hui, un trajet effectué avec une trottinette Lime dépasse généralement les quatre euros. Souscrire à un tel forfait permettrait d'économiser de précieuses pièces sur le long terme. Toujours d'après Electrek, d'autres marchés devraient en bénéficier au cours des prochains mois. En espérant que la France fasse partie de ce lot.