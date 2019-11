Pour Noël, SEAT lance... une trottinette électrique !

© SEAT

Une trottinette signée SEAT pour la fin d'année

Trois modes de conduite

Prix et disponibilité

Le modèle a été mis au point en partenariat avec Segway, et se destine avant tout aux utilisateurs urbains fans de la marque, évidemment.La trottinette SEAT eXS KickScooter est équipée d'un écran LED, mais aussi d'un régulateur de vitesse. À droite, on retrouve une petite commande pour accélérer, et à gauche, un système de freinage électrique (en plus du frein mécanique).La trottinette est annoncée comme capable de filer jusqu'à une vitesse de 25 km/h, et disposerait d'une autonomie d'environ 25 kilomètres selon le constructeur. Elle affiche un poids de 12,5 kg sur la balance, et son format pliable lui permet d'être aisément stockée, dans un coffre de voiture par exemple.À ce sujet, SEAT précise que cette eXS KickScooter trouvera parfaitement sa place dans le coffre d'un SEAT Tarraco, qui pourra recharger la batterie de la trottinette . Une recharge qui nécessitera environ trois heures et 30 minutes.La trottinette électrique SEAT eXS KickScooter dispose de trois modes de conduite distincts. Le mode « Sport » propose plus de puissance et une vitesse plus élevée, mais une autonomie limitée. Le mode « Normal », offre une puissance et une vitesse moyenne, bénéficiant d'une autonomie standard.Enfin, il est également possible d'opter pour le mode « Eco », qui compense une faible puissance et une vitesse moins élevée par une plus grande autonomie.La trottinette eXS Kickscooter est également équipée de feux avant et arrière LED, d'amortisseurs et de roues 8". Elle pourra être appairée à une application mobile dédiée sur iOS et Android, afin d'afficher diverses informations (autonomie restante, vitesse moyenne, nombre de kilomètres parcourus...).Cette trottinette électrique signée SEAT est proposée chez tous les revendeurs agréés SEAT, au tarif de 599 euros.