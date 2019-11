Après les trottinettes, Segway se lance dans les moto-cross électriques

Attirer une nouvelle clientièle

Deux modèles qui s'opposent

Au cours des dernières années, les produits Segway sont parvenus à se faire une véritable place sur le créneau de la micro-mobilité électrique urbaine. Des trottinettes aux gyropodes en passant par les gyroroues, l'entreprise américaine passée sous le giron de la société chinoise Ninebot en 2015 s'est positionnée sur une multitude de produits zéro émission.Voilà maintenant que le groupe s'attaque à une autre catégorie de véhicules : les moto-cross, elles aussi électrifiées. Segment sur lequel plusieurs acteurs ont déjà placé leur pion. Qu'importe : la firme d'outre-Atlantique tente sa chance en s'armant de deux modèles répondant au nom d'X160 et X260. La seconde étant plus puissante que la première.», a déclaré Julie Tang, directeur marketing de la firme, dans les colonnes d' Electrek Le X160 s'équipe ainsi d'un moteur de 3 kW le propulsant à une vitesse maximale de 50 km/h. Sa batterie d'1 kWh lui confère par ailleurs une autonomie de 65 kilomètres, le tout accompagné de roues de 17 pouces. La fiche technique du X260 se veut plus propre sur le papier : moteur de 5 kW, vitesse de pointe de 75 km/h, batterie de 1,8 kWh, autonomie de 120 kilomètres et roues de 19 pouces.Comme le fait remarquer Electrek, le binôme pioche dans les lignes esthétiques des motos Sur Ron, dont Segway est le principal actionnaire. Dans un premier temps commercialisées aux Etats-Unis par le biais d'une période de précommandes sur le plateforme Indiegogo, les X160 et X260 coûteront, respectivement, 2 999 et 4 999 dollars. La production et les livraisons débuteront quant à elles dans le courant du premier trimestre 2020.