Oktoberfest : privés de permis pour avoir utilisé des trottinettes électriques en étant soûls

Oktoberfest et trottinettes électriques : mauvais plan pour les usagers

254 Allemands privés de leur permis de conduire

Source : Carscoops

Les trottinettes électriques ont le vent en poupe, d'autant plus qu'un rapport de la compagnie Bird et du cabinet de conseil Carbone 4 soutient qu'elles peuvent contribuer à l'objectif de neutralité carbone , sous certaines conditions. Mais évidemment, il faut les utiliser en toute sécurité...L'Oktoberfest est la plus grande fête de la bière au monde. Du 21 septembre au 6 octobre 2019, Munich fut, comme chaque année, le paradis des amateurs de cette boisson alcoolisée. Cependant, en marge d'une des fêtes organisées dans la capitale de la Bavière, tout ne s'est pas passé comme prévu pour certains participants.Boire ou conduire, il faut choisir : 414 personnes en état d'ébriété ont préféré rentrer en trottinette électrique... Un bien mauvais calcul, puisque l'Allemagne a classé ces véhicules comme engins motorisés. Ainsi, depuis le mois de juin, leurs conducteurs sont soumis aux même obligations - ou interdictions - en matière de conduite en état d'ivresse que ceux de véhicules motorisés «».Selon CNN , sur les 414 personnes arrêtées pour conduite de trottinette électrique en état d'ébriété, 254 Allemands se sont vu destitués de leur permis de conduire. Un chiffre impressionnant, puisqu'il représente plus de 6 % des 4 000 révocations de permis de conduire dénombrées chaque année à Munich, pour cause d'alcool, d'usage de médicaments ou de toxicomanie.Chez nos voisins, les peines varient selon le degré d'alcoolémie du conducteur. La limite est fixée à 0,5 gramme d'alcool par litre de sang, et ceux qui l'atteignent encourent une interdiction de conduire pendant trois mois et une amende de 1 500 euros. Quant à ceux qui dépassent les 1,1 grammes d'alcool par litre de sang, ils risquent un retrait de permis de six mois à cinq ans, en plus d'une amende salée et d'un éventuel examen obligatoire auprès des professionnels de santé.